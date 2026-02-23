Imprenditore arrestato con 106 grammi di cocaina | traffico svelato

Un imprenditore calabrese di 35 anni, originario di Cariati, è stato arrestato in flagranza di reato a Crucoli, nel Crotonese, con oltre 100 grammi di cocaina nascosti nella sua auto. Il fermo è avvenuto durante un posto di blocco lungo la strada statale 106 in direzione Taranto, dove i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno notato un comportamento sospetto dell’uomo alla guida di una Volkswagen Golf nera. La droga, ancora in forma solida e non suddivisa in dosi, è stata trovata durante una perquisizione del veicolo e dell’imprenditore. Il quantitativo sequestrato, pari a 106 grammi, avrebbe potuto fruttare migliaia di euro una volta tagliata e immessa sul mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Statale 106: 106g di cocaina, imprenditore arrestato a Crucoli.

