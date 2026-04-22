Un uomo di 32 anni di Pesaro è in carcere in Vietnam da circa cinque mesi. È stato arrestato a novembre a Da Nang, città del Vietnam centrale, con un pacco contenente 15 grammi di cocaina. Da allora si trova detenuto nel penitenziario locale. La sua vicenda riguarda il coinvolgimento in un episodio di traffico di sostanze stupefacenti.

Un pesarese si trova in un carcere vietnamita da cinque mesi per un pacco con 15 grammi di cocaina. È l’inferno che sta affrontando un 32enne arrestato a Da Nang lo scorso novembre e da allora detenuto nel penitenziario della città costiera del Vietnam centrale, la quinta più popolosa del Paese. Il giovane pesarese ha una laurea magistrale, nessun precedente penale ed era partito mesi fa per l’Asia per un lungo soggiorno turistico all’estero che si è poi trasformato in un incubo giudiziario. A far scattare le manette è stato un pacco "regalo" che non è mai arrivato a destinazione. È stato infatti intercettato prima della consegna dalle autorità vietnamite e conteneva appunto 15 grammi di cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in Vietnam

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