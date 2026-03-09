Ravenna supera le casse della Coop senza pagare quasi 500 euro di spesa | 54enne nei guai

Eseguito un arresto a Ravenna, dove un uomo di 54 anni è stato fermato per furto aggravato presso un supermercato. L'episodio, avvenuto il 6 marzo, si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare i reati contro il patrimonio nei poli commerciali cittadini. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell'arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha sorpreso un cittadino italiano di 54 anni mentre cercava di oltrepassare le casse del supermercato Coop, situato all'interno del Centro Commerciale ESP, senza aver pagato la merce.