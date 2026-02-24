Quasi 20mila euro per tre panchine Crespini | Soldi pubblici sperperati

Il Comune di Urbino ha speso quasi 20.000 euro per tre panchine, finanziate con i fondi del Pnrr - Missione 5. La spesa ha suscitato polemiche tra i cittadini, che considerano inutile questa cifra per semplici sedute. Le panchine sono state collocate nell’area del Cassero, vicino al liceo Baldi, attirando l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche. La discussione sulla destinazione dei fondi continua a dividere l’opinione pubblica.

Quasi venti mila euro per acquistare tre panchine. Queste sono state comprate con le risorse Pnrr - Missione 5 dal Comune di Urbino: tre sedute da posizionare nell’area del Cassero, adiacente al liceo Baldi. Operazione approvata con la delibera di Giunta n.11 del 30 ottobre 2024 1 e con la determina n. 176 dell’8 ottobre 2025 che vedono impegnare risorse Pnrr nella missione 5 componente 2 ‘Rigenerazione urbana’ allo scopo di creare un punto panoramico attrezzato, per un importo di 19mila e 610,28 euro. Sul tema Maria Francesca Crespini, capogruppo di opposizione con la lista ‘Futura’, dice: "È evidente lo spreco di soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

