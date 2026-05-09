Bologna Remigrate voi nelle fogne Fasci appesi in tutta la città

A Bologna si è registrato un aumento delle tensioni legate a un raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati episodi di insulti e minacce nei confronti di gruppi di cittadini, mentre sui social si sono moltiplicati commenti e slogan di chiara matrice xenofoba. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e la cittadinanza.

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C’è preoccupazione per il raduno del comitato Remigrazione e riconquista, che dopo la prima comunicazione dell’appuntamento in piazza Galvani ha traslocato in piazza della Pace, una zona decisamente più periferica e più facile da controllare per le forze dell’ordine, che oggi saranno chiamate agli straordinari. Infatti, alle ore 16 è stata chiamata una contromanifestazione. La chiamata è arrivata dalla pagina Instagram BoloResiste, che funge un po’ da coordinamento e da agenda dei movimenti per le manifestazioni e le assemblee cittadine. Intanto, proprio nello slargo situato nei pressi dello stadio Dall’Ara, nella notte è comparsa una scritta in terra che recita “Remigrate i fasci”, con al fianco il logo della internazionale Rete No Kings.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: "Fasci appesi". Ancora minacce politiche a Bologna: "Clima di odio" “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21...