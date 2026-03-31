Fasci appesi Ancora minacce politiche a Bologna | Clima di odio

A Bologna, l’area antagonista ha affisso “fasci appesi” alla nuova sede di un partito politico, inaugurata da pochi giorni. Le provocazioni si sono verificate nelle ultime ore e hanno generato reazioni di condanna da parte delle autorità. La situazione si inserisce in un clima di tensione politica e di minacce che si protrae da tempo nella città.

“ Fasci appesi ”. A Bologna continuano le provocazioni dell’area antagonista, che questa volta hanno colpito la nuova sede di Fratelli d’Italia in città, inaugurata appena una settimana fa. Una scritta che arriva a meno di 24 ore dalle altre apparse nella medesima città, altrettanto violente, contro Giorgia Meloni ma anche contro la giunta di sinistra del Comune di Bologna. Nonostante siano finiti del mirino anche assessori di Matteo Lepore, incluso lo stesso sindaco, da quella parte politica per il momento si è preferito il totale silenzio: nessuna condanna, nessun attestato di solidarietà per le persone coinvolte, nemmeno per i propri esponenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fasci appesi". Ancora minacce politiche a Bologna: "Clima di odio" Articoli correlati “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... Appena inaugurata, già nel mirino: “fasci appesi” sulla sede di Fratelli d’ItaliaSui muri del nuovo spazio in via Stalingrado sono apparse frasi offensive a pochi giorni dal taglio del nastro.