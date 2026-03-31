Fasci appesi vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Stalingrado

Nella notte a Bologna, sono stati danneggiati e imbrattati i muri della nuova sede di un partito politico situata in via Stalingrado. La palazzina, riqualificata da un’ente pubblico, era stata inaugurata poche settimane prima, il 21 marzo, alla presenza di un ministro. Sul luogo sono stati trovati scritte e simboli vandalici, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Bologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21 marzo in una palazzina Acer riqualificata in via Stalingrado, alla presenza di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei e il Pnrr. Sulla porta della sede, a un passo dalla Bolognina, è stata scoperta stamattina la scritta in vernice spray nera “Fasci appesi”. Notizia in aggiornamento Minacce contro Meloni, Lepore e due assessori. C’è la firma anarchica . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Stalingrado Articoli correlati Imbrattata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... Cascina: vandalizzata la sede di Fratelli d'ItaliaAtto vandalico nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio alla sede di Fratelli d’Italia a Cascina dove è danneggiato il simbolo del partito di...