A Bologna è stato annunciato un nuovo piano per la revisione del contratto di lavoro di un dipendente. Il piano prevede un aggiornamento dello stipendio attraverso un sistema di premi e l’introduzione di nuove garanzie. Sono state definite anche le condizioni tecniche che il tecnico deve rispettare per poter procedere con il rinnovo del contratto. La comunicazione riguarda direttamente le modalità di modifica e le eventuali verifiche richieste.

? Punti chiave Come cambierà lo stipendio di Italiano con il nuovo piano premi?. Quali sono le condizioni tecniche esigite dal tecnico per il rinnovo?. Chi sostituirà i pilastri Lucumi e Freuler nel nuovo mercato?. Perché la dirigenza punta sulla continuità nonostante i recenti fischi?.? In Breve Fenucci e Sartori puntano sulla continuità dopo il trofeo dopo 51 anni di digiuno.. Italiano chiede rinforzi per sostituire Lucumi e Freuler dopo le lacune difensive.. Possibili addii di Orsolini e Rowe condizionano le strategie di mercato del club.. Nuovo accordo prevede ingaggio base ridotto con premi legati ai risultati ottenuti.. Il Bologna punta a confermare Italiano come perno del progetto sportivo dopo il trofeo conquistato in Coppa Italia, puntando su un accordo pluriennale che preveda incentivi legati ai risultati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, piano per Italiano: rinnovo con premi e nuove garanzie

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