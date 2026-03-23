Rinnovo Spalletti, il tecnico riflette sul prolungamento e chiede ampie garanzie alla società per la costruzione di una rosa più esperta. La Juventus lavora intensamente per blindare la guida in vista della prossima stagione sportiva. Il rinnovo di Spalletti rappresenta un’assoluta priorità, considerando che l’attuale contratto scadrà alla fine dell’annata. Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza vorrebbe chiudere la trattativa in tempi rapidi per programmare con serenità il futuro. Tuttavia, il tecnico non avrebbe ancora sciolto le proprie riserve sul prolungamento. L’allenatore desidera riflettere attentamente sulle garanzie prima di apporre la firma per continuare la sua avventura sulla panchina dei bianconeri, valutando minuziosamente il piano per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti non più così sicuro? Il tecnico chiede queste garanzie per prolungare con la Juve: cosa succede

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