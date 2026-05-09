Bologna | la scossa poi i summit Tre partite per invertire la rotta Così dopo si parlerà di progetti

A Bologna, l'incontro tra la società e l’allenatore è stato rinviato e non si svolgerà prima della prossima settimana, anche se nelle ultime ore si era dato per certo il confronto. La squadra ha ottenuto un pareggio contro il Cagliari, e nelle giornate successive si sono susseguite discussioni sui prossimi passi da intraprendere. Si attendono ora tre partite che potrebbero determinare una svolta nella stagione, con l’attenzione rivolta ai progetti futuri.

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Bologna, 9 maggio 2026 – Incontro rinviato. Salvo sorprese di giornata, Vincenzo Italiano e il Bologna si vedranno solo la prossima settimana, nonostante dopo il pareggio con il Cagliari e nel corso della settimana, da Casteldebole dessero per certo il confronto con il tecnico per il futuro. Se ne riparlerà dopo un match che mette in palio per il Napoli la certezza della Champions e per il Bologna le ultime chance di rincorsa al settimo posto, ammessi e non concessi nuovi passi falsi dell’ Atalanta a Milano con il Milan domani. Ma con un occhio pure ai risultati di Lazio (che oggi ospita l’ Inter ), Sassuolo (ieri a Torino) e Udinese (oggi a Cagliari).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna: la scossa, poi i summit. Tre partite per invertire la rotta. Così dopo si parlerà di progetti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX BOLOGNA - ROMA con una partita combattuta che finisce pari! Risultato giusto Chi passerà il turno Notizie correlate Scalia Volley Sciacca, serve la scossa: sfida al Villafranca per invertire la rottaLa Scalia Volley Sciacca torna in campo con l’obiettivo di rialzarsi e ritrovare ritmo nel momento decisivo della stagione. Nove partite per invertire la rotta. L’obiettivo concreto è la salvezzadi Simone Cioni Nove partite, tante ne ha a disposizione Caserta per invertire la rotta e permettere all’Empoli di navigare verso il porto della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cinquant’anni fa il gemellaggio dopo il terremoto del Friuli; Bologna dall'ira alla festa; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare; Piacenza - Pessima partenza, poi Mazzaglia, D'Agostino e Mustacchio danno la scossa. Le pagelle. Bologna: la scossa, poi i summit. Tre partite per invertire la rotta. Così dopo si parlerà di progettiL’amministratore delegato Fenucci ha ribadito prima della gara con il Cagliari l’importanza dell’ottavo posto. Ma il calendario dopo la trasferta di Napoli propone quella di Bergamo e la chiusura con ... ilrestodelcarlino.it Carlino – Italiano e il Bologna: summit dopo NapoliIl punto del Resto del Carlino ... msn.com Entrata consigliata verso Bologna: Campogalliano su A22 Brennero-Modena Uscita consigliata provenendo da Milano: Modena Nord x.com Bologna - 4 notti e cibo reddit