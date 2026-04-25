Scalia Volley Sciacca serve la scossa | sfida al Villafranca per invertire la rotta

La squadra di pallavolo di Sciacca si prepara a giocare una partita fondamentale contro il Villafranca, dopo un periodo di risultati deludenti. La formazione cerca di cambiare marcia e di recuperare fiducia in vista delle gare più importanti della stagione. La sfida rappresenta un momento chiave per la squadra, che vuole dimostrare di poter risalire la china e migliorare la propria posizione in classifica.

La Scalia Volley Sciacca torna in campo con l’obiettivo di rialzarsi e ritrovare ritmo nel momento decisivo della stagione. Domenica alle ore 17, al Palatenda Roccazzella, i neroverdi affronteranno il Villafranca Tirrena nella 24esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile Girone H.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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