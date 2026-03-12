Nove partite per invertire la rotta L’obiettivo concreto è la salvezza

Caserta ha a disposizione nove partite per cambiare rotta e raggiungere l’obiettivo della salvezza. L’Empoli cerca di evitare la zona pericolosa della classifica, contando sui prossimi incontri per ottenere punti e migliorare la posizione. La squadra si prepara alle sfide con l’intenzione di invertire il trend negativo e mantenere la categoria.

di Simone Cioni Nove partite, tante ne ha a disposizione Caserta per invertire la rotta e permettere all' Empoli di navigare verso il porto della salvezza. Un obiettivo, quello della permanenza in categoria, quanto mai fondamentale per l'intera stabilità della società tra eventuali futuri passaggi di proprietà ed un importante restyling dello stadio sul tavolo. Tecnico giovane, l'ex Bari ha già fatto vedere ottime qualità vincendo due campionati di Lega Pro e portando ai play-off per la serie A prima il Benevento e poi il Catanzaro, ma di fatto soltanto in una stagione si è trovato a dover lottare per non retrocedere. Non riuscendo per altro a salvare nell'occasione la Juve Stabia nel campionato cadetto.