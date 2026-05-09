A Bologna, numerose persone si sono radunate tra i vicoli per assistere alla processione della Madonna. La folla si è spostata compatta, consentendo il passaggio dell’effige senza problemi. Il vescovo ha commentato l’evento, affermando che questa tradizione “unisce tutti”. In un’altra occasione, ha commentato il furto di gioielli, sottolineando l’importanza di mantenere viva la fede nonostante gli episodi di criminalità.

? Domande chiave Come ha fatto la folla a permettere il passaggio dell'effige?. Quali parole ha pronunciato Zuppi riguardo al recente furto dei gioielli?. Chi ha partecipato insieme al sindaco Lepore lungo il percorso sacro?. Quando tornerà la Madonna verso il Santuario di San Luca?.? In Breve Percorso via Saragozza, via de' Carbonesi, piazza Nettuno e piazza Maggiore.. Monsignor Roberto Parisini ha presieduto la messa alla cattedrale di San Pietro.. Celebrazione del 45esimo anniversario del sacerdozio dell'arcivescovo Matteo Zuppi.. Ritorno dell'effige al Santuario previsto per domenica 17 maggio.. Migliaia di bolognesi hanno accolto l’effige della Madonna di San Luca in una processione che ha attraversato il centro città questo 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, folla tra i vicoli per la Madonna: Zuppi: «Unisce tutti»

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