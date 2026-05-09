Bollette l’Arera studia nuove tutele per le fasce più deboli | ecco cosa c’è sul tavolo

L'Autorità per l'energia sta valutando nuove misure di tutela per le famiglie più vulnerabili, in particolare quelle che già ricevono bonus energetici. Attualmente, l’attenzione si concentra su interventi che possano aiutare le fasce di cittadini in difficoltà economica a far fronte alle spese per le utenze domestiche. Le proposte sono al vaglio e potrebbero portare a modifiche delle attuali tutele esistenti.

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Il fine è chiaro: offrire un ulteriore salvagente, sulle bollette energetiche, alle fasce più deboli. Da qui la mossa dell’Arera (Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente), presieduta da Nicola Dell’Acqua di studiare nuove tutele e misure di protezione per le famiglie economicamente più svantaggiate che percepiscono i bonus sociali, vale a dire i nuclei con un Isee non superiore a 9.796 euro o 20mila euro (con almeno 4 figli a carico). Ma all’attenzione dell’Autorità ci sono anche possibili iniziative per coloro che beneficiano del bonus sociale per disagio fisico e utilizzano apparecchiature salvavita. Il procedimento si concluderà...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Bollette, l’Arera studia nuove tutele per le fasce più deboli: ecco cosa c’è sul tavolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Bonus bollette, Arera accelera sul contributo una tantum: cosa sapere Leggi anche: Bollette luce, aumento dell’8,1% da aprile: le nuove tariffe Arera per i vulnerabili Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gas, ARERA: prezzo utenti vulnerabili scende del 7,6% a 121,05 centesimi; Bollette gas, calo in aprile: -7,6%; Unione Naz. Consumatori su Arera gas e Fmi: -109 euro per i vulnerabili, ma gas più caro del 64,4% su aprile 2021; Decreto Pnrr, il testo con le note in Gazzetta. Dl bollette, Pichetto “Modifiche Valuteremo in base alle condizioni” dlvr.it/TSRZwH x.com