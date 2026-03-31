Bollette luce aumento dell’8,1% da aprile | le nuove tariffe Arera per i vulnerabili

A partire da aprile, le tariffe dell’energia elettrica per circa 3 milioni di utenti in regime di maggior tutela subiranno un incremento dell’8,1 per cento. La variazione è stata ufficialmente comunicata dall’autorità di regolamentazione, che ha annunciato le nuove tariffe per il secondo trimestre del 2026. La modifica interessa le utenze considerate vulnerabili, già soggette a protezioni specifiche.

Le bollette della luce stanno per aumentare. Arera ha comunicato le nuove tariffe e per 3 milioni di utenti “vulnerabili”, cioè serviti in un regime di maggior tutela, la bolletta nel secondo trimestre del 2026 vedrà un aumento dell’8,1%. Con questo rialzo, la spesa annuale sarà di 589,34 euro (da luglio 2025 a giugno 2026), in aumento del 4,5%. Secondo il Codacons il rincaro sarà maggiore, intorno ai 605 euro. A fronte di questo nuovo fronte di crisi, il Governo ha chiesto la fiducia alla Camera sul decreto Bollette (più noto come decreto Energia, di fine febbraio). Nel testo è previsto un bonus da 115 euro per coloro che hanno un Isee fino a 9. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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