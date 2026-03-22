Bonus bollette Arera accelera sul contributo una tantum | cosa sapere

Il nuovo intervento sulle bollette prende forma. Con una serie di precisazioni operative, Arera ha spiegato come verrà riconosciuto il contributo straordinario da 115 euro collegato al Bonus sociale elettrico per disagio economico. L’obiettivo della misura è rafforzare gli strumenti di tutela già esistenti per le famiglie in maggiore difficoltà, senza introdurre nuovi passaggi burocratici per gli utenti. Il meccanismo scelto, infatti, punta tutto sull’automatismo: chi rientra nei parametri fissati dalla norma riceverà il sostegno direttamente in bolletta. I chiarimenti dell’Autorità riguardano non solo l’extra una tantum previsto per il 2026, ma anche il funzionamento complessivo del bonus sociale, dai requisiti economici alle modalità con cui lo sconto viene riconosciuto sulle utenze domestiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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