Concussione la difesa di Santamaria ricorre al Riesame | udienza fissata

La vicenda giudiziaria che riguarda Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento e ex capo di gabinetto del sindaco, prosegue con la presentazione di un ricorso al tribunale del Riesame da parte della sua difesa. L’udienza per esaminare il ricorso è stata programmata nelle prossime settimane. Santamaria è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di concussione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si muove sul piano giudiziario la vicenda che vede coinvolto Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento ed ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di concussione. Dopo la conferma della misura cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari, è stata ora fissata l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, che si terrà il prossimo 21 aprile presso la sezione penale del Tribunale partenopeo. Il ricorso è stato presentato dalla difesa – rappresentata dagli avvocati Antonio Di Santo e Andrea De Longis – che ha chiesto una rivalutazione dell’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento lo scorso 1° aprile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concussione, la difesa di Santamaria ricorre al Riesame: udienza fissata Omicidio Paganelli, fissata l’udienza sul riesame della custodia cautelare di Louis DassilvaÈ stata fissata per venerdì 30 gennaio alle ore 9,30 l’udienza davanti al Tribunale della libertà di Bologna, chiamato a riesaminare la detenzione... Concussione, Santamaria si avvale della facoltà di non rispondere: annunciate le dimissioniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto nel pomeriggio, presso la Casa Circondariale di Benevento, l’interrogatorio di garanzia di Gennaro Santamaria,...