Un'inchiesta riguarda arbitri coinvolti in un'indagine in corso. Il presidente dell'Associazione arbitri non sarà presente all'udienza prevista a Milano, mentre il vice designatore ha deciso di collaborare con la Procura. Questa situazione ha attirato l'attenzione sulla partecipazione di alcune figure chiave nel procedimento. La vicenda si sviluppa mentre si attendono ulteriori sviluppi sul ruolo di ciascuno nell'ambito dell'inchiesta.

? Cosa sapere Rocchi salta l'interrogatorio a Milano mentre il vice designatore Gervasoni collabora con la Procura.. L'inchiesta su cinque partite riguarda i VAR Nasca e Di Vuolo per frode sportiva.. L’interrogatorio di Rocchi fissato per giovedì 30 aprile davanti ai magistrati di Milano non avrà luogo, mentre il vice designatore Gervasoni si prepara a rispondere dei fatti contestati nel contesto della gestione arbitrale. La vicenda che ha travolto l’ambiente dei fischietti vede ora un nuovo sviluppo procedurale: l’ex designatore Rocchi, iscritto nel registro degli indagati nell’aprile 2025, ha deciso di non presentarsi all’audizione prevista per domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta arbitri: Rocchi salta l’udienza, Gervasoni collabora

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