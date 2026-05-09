BMW domina a Spa Le Mans resta un rebus
A Spa-Francorchamps, la BMW M Hybrid V8 #20 con a bordo René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde ha vinto la prima gara del FIA World Endurance Championship per la casa bavarese, conquistando anche il secondo posto con la vettura #15. La gara si è svolta sul circuito belga, dove BMW ha ottenuto una doppietta storica. A Le Mans, invece, la situazione resta incerta e ancora da chiarire.
La BMW M Hybrid V8 #20 di René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde conquista a Spa-Francorchamps la prima vittoria della casa bavarese nel FIA World Endurance Championship, completando una storica doppietta grazie al secondo posto della #15. Sul podio anche la Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, protagonista di una rimonta importante in una gara resa complessa da contatti, strategie e neutralizzazioni. La 6 Ore di Spa, ultimo grande banco di prova prima della 24 Ore di Le Mans, ha confermato quanto il Mondiale Endurance 2026 sia oggi uno dei campionati più aperti del motorsport internazionale. Nelle Ardenne è successo praticamente di tutto.🔗 Leggi su Iltempo.it
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