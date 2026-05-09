BMW domina a Spa Le Mans resta un rebus

A Spa-Francorchamps, la BMW M Hybrid V8 #20 con a bordo René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde ha vinto la prima gara del FIA World Endurance Championship per la casa bavarese, conquistando anche il secondo posto con la vettura #15. La gara si è svolta sul circuito belga, dove BMW ha ottenuto una doppietta storica. A Le Mans, invece, la situazione resta incerta e ancora da chiarire.

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