Blue Eye Samurai | aggiornamenti sulla seconda stagione?
Netflix ha annunciato che fornirà aggiornamenti sulla seconda stagione di Blue Eye Samurai, la serie animata che ha riscosso successo nel 2023. La conferma è arrivata in un momento in cui molti spettatori attendevano notizie sul futuro della produzione. La prima stagione aveva attirato l’attenzione per il suo stile visivo curato e per la trama coinvolgente, portando a numerose richieste di informazioni sulla continuazione.
Netflix ha finalmente confermato quando condividerà nuove informazioni sulla seconda stagione di Blue Eye Samurai, l’acclamata serie animata che aveva conquistato pubblico e critica al debutto nel 2023 grazie al suo stile visivo raffinato e alla storia intensa. La piattaforma presenterà importanti novità durante l’Annecy International Animation Film Festival 2026, in programma a giugno. L’aggiornamento dedicato alla seconda stagione arriverà il 23 giugno, all’interno dello showcase “Netflix Anime: Bold Stories, Boundless Worlds”, evento che metterà in evidenza anche altri progetti animati come THE ONE PIECE, The Ribbon Hero e Sparks of Tomorrow.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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