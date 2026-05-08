Blue Eye Samurai Netflix svela dettagli sulla seconda stagione e | La missione sanguinaria di Mizu

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Blue Eye Samurai è in fase di sviluppo, con dettagli sui contenuti ancora limitati. La serie, ambientata in un contesto storico, segue le vicende di un samurai con occhi blu impegnato in una missione sanguinaria. I creatori hanno condiviso che la nuova stagione introdurrà nuovi personaggi e scene d’azione, anche se ancora non è stata comunicata una data di uscita ufficiale.

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Netflix molla gli ormeggi e spedisce la sua samurai dagli occhi blu nel cuore dell'Europa. Mentre i fan aspettano una data che non arriva, i creatori svelano i primi dettagli di una stagione che promette di demolire quel che resta della City vittoriana. La vendetta di Mizu non conosce confini, letteralmente. Dopo aver infuocato il Giappone, la spadaccina più letale dell'animazione moderna trasloca a Londra. Netflix ha appena sganciato le prime anticipazioni sulla seconda stagione di Blue Eye Samurai e, a quanto pare, il cambio di scenario non addolcirà affatto i toni: Mizu è lì per finire il lavoro, e non importa se deve imparare l'inglese a suon di fendenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blue Eye Samurai, Netflix svela dettagli sulla seconda stagione e: "La missione sanguinaria di Mizu" Notizie correlate One Piece, Netflix svela in anticipo il debutto di Brook nella seconda stagione del live-action?La seconda stagione del live-action di One Piece potrebbe introdurre una sorpresa inattesa: il debutto anticipato di Brook, dopo che Netflix ha... Alien: Pianeta Terra, finalmente i primi dettagli sulla seconda stagioneA distanza di diversi mesi dal rinnovo ufficiale della serie di Noah Hawley, sono emerse le prime informazioni utili sulla prossima stagione che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blue Eye Samurai si prepara a tornare: tutti i dettagli sulla seconda stagione; Blue Eye Samurai 2, ecco le prime immagini e la trama della nuova stagione!; Netflix’s Robust Annecy Lineup Includes Brad Bird’s ‘Ray Gunn,’ ‘Ghostbusters’ and ‘Blue Eye Samurai’ Season 2; The One Piece non sarà un remake completo? Le informazioni disponibili finora. Blue Eye Samurai, Netflix svela dettagli sulla seconda stagione e: La missione sanguinaria di MizuNetflix molla gli ormeggi e spedisce la sua samurai dagli occhi blu nel cuore dell'Europa. Mentre i fan aspettano una data che non arriva, i creatori svelano i primi dettagli di una stagione che prome ... movieplayer.it Blue Eye Samurai si prepara a tornare: tutti i dettagli sulla seconda stagioneMizu arriverà a Londra nei nuovi episodi di Blue Eye Samurai, mentre Netflix prepara il ritorno della serie animata acclamata da critica e pubblico. anime.everyeye.it Jujutsu Kaisen entra nel multiverso Marvel con Sukuna, citato nel nuovo albo di Storm: Earth's Mightiest Mutant. https://anime.everyeye.it/notizie/jujutsu-kaisen-ufficialmente-riconosciuto-universo-marvel-comics-876720.htmlutm_term=Autofeed&utm_mediu facebook