Vanina 2 | tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione

La seconda stagione di Vanina comprende un numero specifico di episodi trasmessi su Canale 5. La serie vede protagonista Giusy Buscemi e si svolge in diverse location. Gli episodi vengono trasmessi in un orario preciso e la durata di ogni puntata viene rispettata. La stagione è disponibile in streaming e si conclude dopo un determinato numero di puntate.

Vanina 2: trama, cast, episodi, attori, personaggi, quante puntate, a che ora, orario, durata, quando finisce, location, seconda stagione, streaming, Canale 5, Giusy Buscemi Vanina 2 è la seconda stagione della popolare fiction di Canale 5 che torna in prima visione dal 4 marzo 2026. Protagonista è nuovamente Giusy Buscemi, per quattro puntate da non perdere. Per il vicequestore Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si apre un nuovo capitolo, ancora segnato dalle ombre del passato. Scopriamo insieme le anticipazioni, il cast e tutte le informazioni. La stagione riparte dalla minaccia mafiosa lanciata dal temibile Salvatore Fratta (Cosimo Coltraro), l’ultimo assassino di suo padre rimasto in libertà. 🔗 Leggi su Tpi.it

