Il 9 e 10 maggio, l’Altrove Teatro Studio ospita lo spettacolo “Blu”. Lo spettacolo propone una forma di comunicazione in cui parole e gesti si combinano per andare oltre i limiti tradizionali. La performance mira a esplorare nuove modalità di espressione attraverso un intreccio di linguaggi, creando un’esperienza che supera i confini convenzionali della scena teatrale.

Lo spettacolo è una sfida comunicativa che vuole superare alcuni clicché. La parola e il gesto si servono reciprocamente ed uniti varcano nuovi confini. Si trasformano, si mescolano e le passioni si colorano di BLU Le atmosfere e l’affascinante ritmo del flamenco travolgeranno l’Altrove Teatro StudioconBluil9ed il10 maggio. La regia dello spettacolo diFrancesca Stocchi, che ne sarà anche l’interprete bailaora e coreografa, è curata daLisa Colosimo. Bluè una sfida comunicativa. Nell’immaginario comune, infatti, il blu non si accosterebbe facilmente al flamenco, probabilmente il rosso lo rappresenterebbe e richiamerebbe maggiormente, ma lo spettacolo vuole andare oltre alcuni clicché.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Blu all’Altrove Teatro Studio il 9 e 10 maggio

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