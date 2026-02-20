Baby Blues | la notte romana anni ’90 all’Altrove Teatro Studio

Lo spettacolo Baby Blues di Chiara Boscaro porta in scena una Roma anni ’90, ambientata tra locali affollati e notti lunghe. La pièce, presentata all’Altrove Teatro Studio, rivela le sfide di una generazione tra sogni e difficoltà quotidiane. La regista ha scelto di raccontare con realismo le emozioni di quei giovani, usando dialoghi diretti e scene vivaci. La rappresentazione si svolge tra due serate, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, offrendo un’immagine autentica di quegli anni. Il pubblico potrà immergersi in questa storia di crescita e resistenze.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Baby Blues, scritto e diretto da Chiara Boscaro.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio (Roma), sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo.. Perché: Un viaggio noir e musicale nella Roma degli anni '90 che esplora la maternità, il precariato artistico e la solitudine urbana.. L' Altrove Teatro Studio di Roma si prepara ad accogliere un progetto intenso e dalle tinte notturne: Baby Blues. Scritto e diretto da Chiara Boscaro, lo spettacolo rappresenta un'incursione profonda nelle pieghe di una città che non dorme, ma che sembra aver dimenticato come ascoltare. La messa in scena, che vede protagonisti Chiara Claudi e Marcello Seregni, non è soltanto una rappresentazione teatrale canonica, ma si configura come un'esperienza sensoriale sospesa tra il concerto live e il monologo interiore, dove la musica diventa il battito cardiaco di una narrazione frammentata e magnetica.