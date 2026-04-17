Tingeltangel all’Altrove Teatro Studio dal 17 aprile

Dal 17 aprile all’Altrove Teatro Studio va in scena Tingeltangel, uno spettacolo che unisce elementi di comicità e spettacoli di varietà. Lo spettacolo propone una performance che combina la tradizione teatrale italiana con influenze della comicità bavarese del secolo scorso e del cabaret milanese degli anni Sessanta e Settanta. Il pubblico potrà assistere a un mix di stili e riferimenti culturali che attraversano diverse epoche.

Un’esperienza comica e raffinata in cui il passato incontra il presente. Il pubblico assisterà ad un varietà che omaggia la grande tradizione italiana e mescola la comicità bavarese del secolo scorso con il cabaret milanese degli anni Sessanta e Settanta. Situazioni paradossali e grottesche al limite dell'umana stoltezza Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel, Intrattenimento di infimo ordine e a basso costosarà all’Altrove Teatro Studiodal17al19 aprile. Lo spettacolo vedrà la partecipazione ‘poco ordinaria’ del registaFranco Mannellache porterà in scenaFederico Caprarese,Chiara Colangelo,Massimiliano Fusella,Alessandro Rapattoni,Cristina Zoccolante.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tingeltangel all’Altrove Teatro Studio dal 17 aprile Notizie correlate Leggi anche: Un giorno diverso: il viaggio emotivo all’Altrove Teatro Studio Leggi anche: Baby Blues: la notte romana anni ’90 all’Altrove Teatro Studio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: ‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel’ all’Altrove Teatro Studio; Roma | Varietà '900 Ovvero Tingeltangel; VARIETÀ ‘900 OVVERO TINGELTANGEL; ‘La bambola e la bambina’ al Teatro Karol. ‘Varietà ‘900 ovvero Tingeltangel’ all’Altrove Teatro StudioIn scena a Roma dal 17 al 19 aprile Riceviamo e pubblichiamo. Approda all'Altrove Teatro Studio di Roma, dal 17 al 19 aprile, 'Varietà '900 ovvero Tingeltangel -Intrattenimento di infimo ordine e a ba ... expartibus.it Domenica 12/4 ultima chance romana all’Altrove Teatro Studio per applaudire la formidabile Beatrice Schiaffino. Il suo monologo ne “La Papessa” - scritto da Andrea Balzola - lascia un segno indelebile: 1 ora di grande teatro, ed una performance da attrice di x.com Amici di Roma, il prossimo weekend c’è la sosta del campionato di Serie A Quale migliore occasione per andare a Teatro a vedere MIS SMARCO di Valentina Illuminati Altrove Teatro Studio, Via Giorgio Scalia 53, Roma (metro Cipro oppure Valle Aurelia) facebook