Blocco idrico nel Vastese | 15 comuni senza acqua per un guasto al Sinello

Un guasto alla rete del fiume Sinello ha causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in quindici comuni del Vastese. La problematica riguarda principalmente le zone che si riforniscono dal fiume e ha provocato disagi nelle forniture idriche di diverse utenze. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche di ripristino né su eventuali interventi in corso. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

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? Domande chiave Quali comuni sono coinvolti oltre a quelli già citati?. Come influirà questo nuovo guasto sulla gestione idrica locale?. Perché la rete dell'acquedotto Sinello si rompe così spesso?. Quando potranno i residenti tornare ad avere l'acqua in casa?.? In Breve Intervento Sasi a Roccaspinalveti per riparazione condotta principale.. Ripristino idrico previsto dopo le ore 10 di domenica 10 maggio.. Disservizio colpisce 15 comuni tra cui Atessa, Carunchio e Tornareccio.. Guasto ricorrente simile a quello registrato durante i giorni di Pasqua.. La rottura dell’adduttrice principale dell’acquedotto Sinello a Roccaspinalveti ha bloccato l’erogazione idrica per 15 comuni del Vastese da sabato 9 maggio alle ore 14.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco idrico nel Vastese: 15 comuni senza acqua per un guasto al Sinello ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Guasto idrico in Sardegna: quattro comuni senza acqua, tecniciUn guasto improvviso alla condotta idrica di Abbanoa ha gettato nel caos l'approvvigionamento idrico di Ploaghe e dei comuni limitrofi. Blocco idrico il 13-14 aprile: 22 comuni tra Pescara e Teramo senza acquaIl prossimo 13 e 14 aprile, un massiccio intervento di manutenzione programmata sull’acquedotto Giardino comporterà la sospensione del servizio...