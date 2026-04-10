Il 13 e 14 aprile, in 22 comuni tra le province di Pescara, Chieti e Teramo, il servizio idrico sarà sospeso a causa di un intervento di manutenzione programmata sull’acquedotto Giardino. La sospensione interesserà diverse zone, coinvolgendo numerosi cittadini e attività commerciali. L’intervento è stato comunicato dalle autorità competenti come parte di un piano di interventi di manutenzione ordinaria.

Il prossimo 13 e 14 aprile, un massiccio intervento di manutenzione programmata sull’acquedotto Giardino comporterà la sospensione del servizio idrico in 22 comuni tra le province di Pescara, Chieti e Teramo. La gestione dell’emergenza tecnica è affidata ad Aca, che ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza telefonica tramite un numero verde dedicato, l’800 800 838, per supportare la popolazione durante i due giorni di cantiere. La portata dell’intervento infrastrutturale tocca con forza il tessuto sociale della zona, con dieci località che sperimenteranno una mancanza totale di erogazione. Nel territorio pescarese, infatti, i cittadini di Castiglione a Casauria, Cepagatti, Rosciano, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani rimarranno completamente senza acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco idrico il 13-14 aprile: 22 comuni tra Pescara e Teramo senza acqua

Guasto idrico in Sardegna: quattro comuni senza acqua, tecniciUn guasto improvviso alla condotta idrica di Abbanoa ha gettato nel caos l'approvvigionamento idrico di Ploaghe e dei comuni limitrofi.

A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico.

Temi più discussi: Dalla Asl arrivano le prescrizioni sanitarie e le strutture chiuse durante la sospensione idrica del 13 e 14 aprile; Abruzzo: sospensione idrica 13 e 14 aprile, dettagli e consigli; Niente acqua per due giorni, anche le sedi dell'università d'Annunzio restano chiuse durante l'intervento dell'Aca; Più di 24 ore senza acqua a Chieti: chiudono scuole, università e impianti sportivi, tutte le disposizioni del Comune.

Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a seccoTre le ordinanze firmate dal sindaco: chiusura delle scuole e di altre strutture comunali, ma anche cosa si può e non si può fare con l'acqua della rete idrica comunale fino a quando non ci sarà il vi ... ilpescara.it

Interruzione idrica del 13 e 14 aprile: le indicazioni sanitarie della ASL per un uso sicuro dell’acquaSospensione idrica del 13 e 14 aprile: la ASL fornisce le indicazioni sanitarie per la popolazione e chiarisce quando l’acqua tornerà potabile ... abruzzonews.eu

QUESTIONE BLOCCO ACQUA 14 E 14 Non stiamo condividendo o dicendo nulla perché I tempi NON SONO CERTI. C'È l'incognita maltempo per Martedì quindi non è certo che finiranno, abbiamo chiesto dati meteo e stiamo aspettando. Per quanto ri - facebook.com facebook