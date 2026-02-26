Guasto idrico in Sardegna | quattro comuni senza acqua tecnici

Un problema improvviso alla rete idrica ha lasciato senza acqua quattro comuni in Sardegna. I tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione, che ha causato disagi alle utenze locali. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di riparazione continuano per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Un guasto improvviso alla condotta idrica di Abbanoa ha gettato nel caos l'approvvigionamento idrico di Ploaghe e dei comuni limitrofi. La rottura, avvenuta nella notte, ha interrotto l'afflusso d'acqua verso i serbatoi che servono Ploaghe, Codrongianos, Chiaramonti e Nulvi, causando disagi immediati per le utenze domestiche e pubbliche. I tecnici sono al lavoro per localizzare e riparare la falla, ma gli utenti potrebbero riscontrare fenomeni di torbidità dell'acqua al momento del ripristino. La situazione è critica, con possibili cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio che mettono a dura prova la resilienza idrica della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

