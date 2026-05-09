Nelle ultime ore, le imprese di autotrasporto hanno annunciato un blocco di cinque giorni, motivato dall’aumento dei costi del gasolio. I presidi di Unatras si concentrano su alcuni nodi logistici specifici, che saranno temporaneamente sospesi. Contestualmente, molte aziende chiedono la sospensione degli obblighi previdenziali, per far fronte alle difficoltà finanziarie causate dalla recente impennata dei prezzi del carburante.

? Punti chiave Quali nodi logistici verranno bloccati dai presidi di Unatras?. Perché le imprese chiedono la sospensione degli obblighi previdenziali?. Come influirà il blocco sulla catena distributiva nazionale?. Chi dovrà intervenire per evitare il collasso delle piccole imprese?.? In Breve Blocco totale programmato dalle 00:00 del 25 maggio fino alle 24:00 del 29 maggio.. Richiesta riduzione tempi silenzio assenso credito d'imposta da 60 a 10 giorni.. Unatras chiede sospensione obblighi previdenziali e risorse per investimenti in sostenibilità ambientale.. Presidi logistici coordinati con Prefetture, Questure e Polizia Stradale su tutto il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco autotrasporti: 5 giorni di fermo per l’impennata del gasolio

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