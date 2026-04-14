Autotrasporto in sciopero in Sicilia cinque giorni di fermo contro il caro gasolio

In Sicilia, le attività di autotrasporto sono state sospese a partire dalla mezzanotte di oggi, con un fermo che durerà cinque giorni fino al 18 aprile. La protesta è stata indetta dal Comitato Trasportatori Siciliani e coinvolge l’intera rete logistica dell’isola, con particolare attenzione alle operazioni portuali. La decisione si è resa necessaria in risposta al rincaro del prezzo del gasolio.