Nelle ultime ore, circa cento città italiane hanno smesso di circolare, dando il via a una serrata nazionale dei trasporti su gomma. La protesta, che durerà sei giorni, coinvolge i conducenti di mezzi pesanti e si è sviluppata a partire dalla mezzanotte. La mobilitazione riguarda un blocco totale delle attività di trasporto con l’obiettivo di manifestare contro questioni legate al gasolio.

Circa cento città italiane si sono fermate a mezzanotte per una serrata nazionale dei trasporti su gomma, che coinvolge i conducenti di mezzi pesanti per le prossime 144 ore. Il blocco, promosso da Trasportounito, mira a contrastare l’impennata del costo del gasolio e si proturrà fino alle ore 24 del 25 aprile. L’impatto del carburante sui bilanci delle imprese. La decisione di bloccare le attività è figlia di una crisi economica che colpisce duramente i piccoli operatori del settore. I prezzi del diesel hanno superato la soglia dei 2 euro al litro, segnando un incremento del 30,6% rispetto ai valori registrati alla fine del 2025 e un aumento del 24% dalla genesi del conflitto nel Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco dei tir: 100 città ferme per 6 giorni contro il gasolio

Chine : enquête choc sur la consommation de masse

Notizie correlate

Caro gasolio, l’Italia rischia il blocco: i tir pronti alla rivoltaIl settore dei trasporti su gomma in Italia si trova davanti a un bivio decisivo, con la minaccia concreta di blocchi stradali che potrebbero...

Tir fermi 5 giorni per il caro gasolio. Scatta l’allarme su cantieri e scaffaliL’autotrasporto sciopera fino al 24: a rischio la distribuzione Federalberghi: nessuna ondata di disdette per il Primo maggio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Si ferma il trasporto su gomma: rischio scaffali vuoti; Sciopero autotrasportatori 20-25 aprile 2026: blocco tir, effetti su prezzi e filiere; Proteste contro il caro carburante dall'Irlanda alla Norvegia: città paralizzate, autostrade bloccate; Italia in ordine sparso: la protesta che non riesce a fare sistema.

Sciopero camionisti, tir fermi per 5 giorni per i prezzi di benzina e dieselStop ai tir e assemblee permanenti contro l’aumento dei costi energetici: il settore è in emergenza. Ecco perché i trasporti si fermano ... quifinanza.it

Sciopero camionisti, scatta il fermo dei tir contro il caro carburantiIl gasolio oltre i 2 euro scatena la rabbia dei camionisti, che proclamano lo sciopero. Intanto, i gestori denunciano le compagnie a Mister Prezzi ... virgilio.it

Con il blocco dello stretto di Hormuz, le prime contrattazioni delle borse asiatiche mostrano il Brent a quasi 97 dollari al barile con un + 7%. Il caro carburanti è all'origine della protesta, che inizia oggi, delle associazioni degli autotrasportatori con possibili co - facebook.com facebook

Usa senza scelte chiare #Iran minacce ma trattativa, blocco navale ma #Hormuz resta chiuso e il commercio globale è all'infarto r rischio recessione. Tregua in Libano con Israele, ma come vi ho scritto qui, Hezbollah resta in armi. Situazione grave e bla bla tut x.com