Blitz sulla 257 | 30 moto fermate e sanzioni per velocità eccessiva

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo sulla strada 257, fermando trenta motociclette. Durante il blitz sono state elevate sanzioni a causa di eccesso di velocità. La polizia ha concentrato l’intervento su quel tratto di tornanti, noto per la sua conformazione e traffico. Il controllo si inserisce in un’operazione più ampia volta a prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulla viabilità estiva.

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? Punti chiave Come influenzeranno questi controlli la viabilità estiva sulla 257?. Perché la polizia ha scelto proprio quel tratto di tornanti?. Quali sono le sanzioni previste per chi ignora i limiti?. Chi subirà le conseguenze delle manovre azzardate nei borghi?.? In Breve Due conducenti sanzionati per velocità eccessiva a Fraccano, frazione di Apecchiese.. Assessore Rodolfo Braccalenti punta sulla tutela della tranquillità dei residenti locali.. Controlli tecnici e alcolici estesi a tutta la stagione estiva sulla 257.. Operazione mirata a prevenire incidenti gravi avvenuti in passato sui tornanti.. Le pattuglie della Polizia locale di Città di Castello hanno fermato circa 30 motociclette lungo la strada regionale 257 a Fraccano, nella frazione di Apecchiese, per accertare il rispetto delle norme stradali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz sulla 257: 30 moto fermate e sanzioni per velocità eccessiva ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Apecchiese, controlli della Polizia locale: fermate 30 moto, due sanzioni per velocità eccessivaPattuglie del comando di Polizia locale di Città di Castello hanno effettuato una serie di controlli lungo la strada regionale 257 “Apecchiese”,... Bari, blitz ai camion: 30 sanzioni e patenti sospese per i rischi su stradaLe pattuglie della Polizia locale, impegnate in un’operazione congiunta con i funzionari della Motorizzazione civile, hanno concentrato i propri...