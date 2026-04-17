Bari blitz ai camion | 30 sanzioni e patenti sospese per i rischi su strada

Venerdì 17 aprile, le forze di polizia locale hanno condotto un’operazione congiunta con i funzionari della Motorizzazione civile nel centro di Bari. Durante l’intervento, sono stati controllati numerosi camion in transito, con il risultato di 30 sanzioni amministrative e la sospensione di alcune patenti di guida. L’obiettivo principale era verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e sul trasporto merci.

Le pattuglie della Polizia locale, impegnate in un’operazione congiunta con i funzionari della Motorizzazione civile, hanno concentrato i propri interventi sui mezzi pesanti che transitano per Bari nella giornata di questo venerdì 17 aprile. L’intensificazione dei controlli nasce dalla necessità di garantire la sicurezza stradale, dopo il recente sinistro avvenuto sulla statale 16 dove un autocarro ha travolto lo spartitraffico centrale. Durante l’attività odierna, su dieci veicoli ispezionati, sono state riscontrate oltre 30 violazioni, con particolare incidenza per quanto riguarda il rispetto dei tempi di guida e delle pause obbligatorie per i conducenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, blitz ai camion: 30 sanzioni e patenti sospese per i rischi su strada Notizie correlate Controlli straordinari della polizia nella zona del centro: sanzioni per tre bar, 105 persone identificate e patenti sospeseUn articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato effettuato, nei giorni scorsi, dalla polizia di nelle zone del centro... Bari: 12 camion fermati, 38 multe e patenti ritirateLa sicurezza stradale a Bari ha subito una scossa significativa nel corso della giornata di ieri, 13 marzo 2026. Contenuti e approfondimenti Finto posto di blocco della polizia per rapinare un camion tra Bari e BrindisiSecondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero impiegato un’auto con lampeggianti e paletta segnaletica per simulare un controllo delle forze dell’ordine, inducendo l’autista a fermarsi senza ... giornaledipuglia.com Bari, perquisizioni a Carbonara e Japigia: droga sequestrata nei blitz della Polizia. Leccese: «La città non tornerà ostaggio della criminalità»Blitz della Polizia di Stato all’alba nei quartieri Carbonara e Japigia, a Bari, dove sono scattate numerose perquisizioni nell’ambito di un’operazione contro la criminalità diffusa. L’attività, ... lagazzettadelmezzogiorno.it