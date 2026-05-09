Apecchiese controlli della Polizia locale | fermate 30 moto due sanzioni per velocità eccessiva

Nelle ultime ore, la Polizia locale di Città di Castello ha eseguito controlli sulla strada regionale 257 “Apecchiese” nella frazione di Fraccano. Durante l’intervento sono state fermate 30 motociclette, con due veicoli sanzionati per aver superato i limiti di velocità previsti. Nessun altro irregolare è stato riscontrato durante le operazioni di controllo.

Pattuglie del comando di Polizia locale di Città di Castello hanno effettuato una serie di controlli lungo la strada regionale 257 “Apecchiese”, all’altezza della frazione di Fraccano. L’operazione, mirata a prevenire incidenti causati da alta velocità e condotte di guida azzardate, ha portato al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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