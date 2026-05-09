Blitz in un condominio trovati diversi ordigni | sul posto intervengono gli artificieri

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno effettuato un controllo in un condominio di Pozzuoli, nel Rione Toiano. Durante il sopralluogo, hanno notato un portone aperto e una luce accesa in un appartamento. All’interno, sono stati trovati diversi ordigni e dispositivi esplosivi. Sul posto sono arrivati gli artificieri per mettere in sicurezza gli oggetti e procedere alle verifiche del caso.

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