Blitz in un condominio trovati diversi ordigni | sul posto intervengono gli artificieri
Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno effettuato un controllo in un condominio di Pozzuoli, nel Rione Toiano. Durante il sopralluogo, hanno notato un portone aperto e una luce accesa in un appartamento. All’interno, sono stati trovati diversi ordigni e dispositivi esplosivi. Sul posto sono arrivati gli artificieri per mettere in sicurezza gli oggetti e procedere alle verifiche del caso.
Alle prime luce dell’alba i carabinieri sono stati impiegati in un servizio di controllo. La pattuglia percorre via Cicerone, nel Rione Toiano a Pozzuoli, quando in lontananza nota un portone spalancato e una luce accesa. Un edificio anonimo, uno dei tanti della zona di edilizia popolare. I.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Spunta un ordigno bellico sul lungomare di San Salvo: intervengono gli artificieri
Pasqua di paura! Intervengono gli artificieri in spiaggia: cosa succedeUna scoperta improvvisa nel giorno di Pasqua trasforma una mattinata di festa in una situazione di massima allerta.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Il ronzio notturno non fa dormire i vicini in un condominio di Milano: è un laboratorio di cocaina liquida; Blitz in un condominio, trovati diversi ordigni: sul posto intervengono gli artificieri; Blitz Tuscolano 06.05.26; Frosinone, Spaccio di droga allo Scalo: denunciato un quarantenne.
Discarica nel condominio. Blitz di Retiambiente, multati i residenti con 400 euroCarrara, 7 novembre 2025 – Quattrocento euro per smaltire la mini-discarica dell’isola ecologica in via Felice Cavallotti. È quanto hanno dovuto pagare i condomini a Retiambiente Carrara per ripulire ... lanazione.it
Inventano un condominio fantasma per intascare il Superbonus. Truffa da 10 milioni a SiracusaUna maxi truffa legata al Superbonus edilizio 110% è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa. L’operazione ha portato al sequestro preventivo di beni e crediti d’imposta per oltre 10 ... blitzquotidiano.it
La street artist Laika ha effettuato un doppio blitz a Roma e Bruxelles, affiggendo tre opere che "denunciano la complicità dell'Unione Europea e del Governo Italiano con Israele" https://shorturl.at/OuMEr facebook
Torre Maura, blitz nel "cimitero" di auto abbandonate: sequestri e bonifica in via delle Canapiglie ift.tt/hEkC7AM x.com
Organizzando l'evento blitz di oggi alle 17:25! reddit