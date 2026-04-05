Pasqua di paura! Intervengono gli artificieri in spiaggia | cosa succede

Durante la giornata di Pasqua, una scoperta inaspettata ha portato all'intervento degli artificieri in una località balneare. La presenza di un oggetto sospetto ha richiesto l'intervento delle forze specializzate, che hanno messo in sicurezza l'area. La scoperta ha creato tensione tra i visitatori che si trovavano sulla spiaggia, costretti ad evacuare l'area in attesa delle operazioni di verifica.

Una scoperta improvvisa nel giorno di Pasqua trasforma una mattinata di festa in una situazione di massima allerta. Sulla spiaggia di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, tra ombrelloni, passeggiate e primi turisti della stagione, emerge un oggetto che riporta indietro nel tempo e costringe a fermarsi. Non è un rifiuto, non è un relitto innocuo: è un ordigno bellico, potenzialmente pericoloso, individuato a pochi metri dal mare. Nel giro di pochi minuti cambia tutto. La zona, solitamente affollata durante le festività, viene isolata, delimitata, osservata con cautela. Il clima si fa teso, mentre le autorità locali attivano le procedure di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pasqua di paura! Intervengono gli artificieri in spiaggia: cosa succede Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua: sul posto arrivano gli artificieriTra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno... Catania, cinque pacchi sospetti al centro di smistamento postale: intervengono gli artificieriNel centro di smistamento della posta situato nella zona industriale di Catania sono stati individuati cinque pacchi che riproducevano in modo... Argomenti più discussi: Caritas San Benedetto: Chi si candida alle elezioni darà priorità anche agli ultimi?; Biella, il messaggio del vescovo Farinella: Giunga a tutti l’augurio di una Pasqua vera VIDEO. Notte di Pasqua, spari contro un’abitazione ad Alvanite: sei colpi esplosi, indagano i CarabinieriAttimi di paura nella notte di Pasqua ad Atripalda, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione al piano terra. L’episodio si è verificato intorno all’una in via Caduti ... atripaldanews.it Brignano, auto a fuoco la mattina di Pasqua: intervengono i pompieriPaura in via De Gasperi, nella mattinata di Pasqua: nessun altro veicolo coinvolto e cause dell’incendio ancora da chiarire ... bergamonews.it Buona Pasqua da parte nostra Tra dolcezza, sorrisi e piccoli momenti da condividere… vi auguriamo una giornata piena di amore, serenità e felicità Che sia una Pasqua speciale, proprio come voi Un abbraccio a tutti! - facebook.com facebook Dalla sindaca Ferdinandi gli auguri per una Pasqua di pace x.com