Spunta un ordigno bellico sul lungomare di San Salvo | intervengono gli artificieri

Un ordigno bellico è stato trovato sul lungomare di San Salvo e mercoledì mattina è stato rimosso da un team di artificieri dell’11° Reggimento genio guastatori. Il reperto, una coda di bomba, era rimasto nascosto per diversi decenni e ha richiesto l’intervento di specialisti per garantirne la messa in sicurezza. La scoperta si è verificata nei giorni scorsi prima dell’intervento di sabato.

Un reperto rimasto nascosto per decenni e rimosso sul lungomare di San Salvo.Qui, gli artificieri dell'11° Reggimento genio guastatori sono intervenuti mercoledì mattina per mettere in sicurezza e rimuovere un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi: si trattava della coda di una bomba. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano il giorno di Pasqua: sul posto arrivano gli artificieriTra i lidi balneari "Pianeta Mare" e "Falò", nella spiaggia di Campofelice di Roccella nel Palermitano, è stato trovato un ordigno bellico nel giorno... Isola d'Elba, trovato un ordigno bellico nei boschi: gli artificieri lo fanno brillareDoppio intervento degli artificieri del secondo reggimento genio pontieri di Piacenza all'isola d'Elba nel pomeriggio del 27 gennaio.