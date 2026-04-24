Dieci ore al giorno per 800 euro al mese | operai sfruttati blitz in un laboratorio tessile Arrestata la titolare

Nel corso di un'operazione condotta in un laboratorio tessile, sono stati individuati dieci lavoratori impiegati senza regolare contratto e in condizioni di sfruttamento. La titolare dell’attività è stata arrestata durante il blitz, che ha portato al sequestro di documenti e beni. I dipendenti lavoravano circa dieci ore al giorno e percepivano circa 800 euro al mese, senza tutela né rispetto delle norme sul lavoro.