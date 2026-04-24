Dieci ore al giorno per 800 euro al mese | operai sfruttati blitz in un laboratorio tessile Arrestata la titolare
Nel corso di un'operazione condotta in un laboratorio tessile, sono stati individuati dieci lavoratori impiegati senza regolare contratto e in condizioni di sfruttamento. La titolare dell’attività è stata arrestata durante il blitz, che ha portato al sequestro di documenti e beni. I dipendenti lavoravano circa dieci ore al giorno e percepivano circa 800 euro al mese, senza tutela né rispetto delle norme sul lavoro.
Prato, 24 aprile 2026 – Dieci lavoratori irregolari e in accertate condizioni di sfruttamento. E’ il motivo che ha portato all’arresto di un’imprenditrice di nazionalità cinese, titolare di un laboratorio tessile a Prato posta sotto sequestro preventivo dopo un blizt delle forze dell’ordine coordinato dalla locale Procura. Il controllo è scattato la sera di mercoledì 22 aprile in via Palestro 6, sede della ditta ''Confezione Zhao di Zhao Xiaowu' ', attiva nella produzione in serie di capi di abbigliamento. Dieci lavoratori irregolari. Ad attirare gli investigatori è stato il rumore dei macchinari in funzione nonostante il portone chiuso: sono stati loro a documentare attraverso una bodycam il comportamento della titolare, che ordinava ai lavoratori di nascondersi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Prato, accordi storici contro lo sfruttamento; Cau Vallesenio – Castel Bolognese: dal 18 aprile apertura nel weekend per 12 ore al giorno; Medici specializzandi in ospedale per oltre 250 ore al mese, turni illegali: la denuncia all'Ispettorato del lavoro; UCI ParaCycling Road World Cup Montesilvano (PE), 2/11 maggio 2026.
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