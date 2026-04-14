Fuga su scooter rubato a Sissa Trecasali | due 18enni denunciati dai carabinieri

Da parmatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi a Sissa Trecasali, due giovani di 18 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo una fuga a bordo di uno scooter rubato. I militari li hanno identificati e denunciati alla Procura di Parma, contestando loro il reato di ricettazione in concorso. L’intervento si è concluso con il sequestro del veicolo e l’avvio delle pratiche legali nei confronti dei due ragazzi.

Fuga in sella a uno scooter rubato, poi il fermo e la denuncia. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Sissa Trecasali, dove i carabinieri hanno individuato e segnalato alla Procura di Parma due 18enni, entrambi residenti in provincia, ritenuti presunti responsabili di ricettazione in concorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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