Fuga su scooter rubato a Sissa Trecasali | due 18enni denunciati dai carabinieri

Nei giorni scorsi a Sissa Trecasali, due giovani di 18 anni sono stati fermati dai carabinieri dopo una fuga a bordo di uno scooter rubato. I militari li hanno identificati e denunciati alla Procura di Parma, contestando loro il reato di ricettazione in concorso. L’intervento si è concluso con il sequestro del veicolo e l’avvio delle pratiche legali nei confronti dei due ragazzi.

Fuga in sella a uno scooter rubato, poi il fermo e la denuncia. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Sissa Trecasali, dove i carabinieri hanno individuato e segnalato alla Procura di Parma due 18enni, entrambi residenti in provincia, ritenuti presunti responsabili di ricettazione in concorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it Via D'Ossuna, sorpresi a spingere uno scooter rubato: presi dai carabinieri dopo un tentativo di fugaDue giovani arrestati in flagranza durante un tentativo di furto e un uomo denunciato per porto d'armi e detenzione di sostanze stupefacenti. Fuga in scooter dai carabinieri, trovato in casa con oltre un etto di hashishUn giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, ad Ardea, dopo essere stato trovato in possesso di... ‼️ Si comunica che, vista la chiusura al traffico causa cantiere sulla strada SP 33, il Comune di Sissa Trecasali in accordo con la Provincia di Parma si è attivato per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri che devono raggiungere le linee principali verso - facebook.com facebook