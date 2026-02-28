Che cos’è una Donna PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 28 febbraio 2026

Sabato 28 febbraio 2026, sulla piazza Libertà si è svolta una discussione pubblica dedicata alla definizione di donna. La puntata di “Piazza Libertà” ha affrontato il tema, con interventi di vari partecipanti che hanno cercato di chiarire cosa significhi essere donna. L’evento ha attirato un pubblico interessato a capire le diverse prospettive su un argomento spesso oggetto di dibattito pubblico.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 28 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Almeno 12 campagne di affissioni di Pro Vita & Famiglia, negli ultimi anni, sono state oscurate. Una sistematica e ideologica censura alla libertà d'espressione applicata in barba alla Costituzione. Siamo alla fiera dell'assurdo: dover spiegare che cos'è una donna! La campagna di affissioni di Pro Vita & Famiglia è partita in tutta Italia per ribadire l'ovvio: "Donna dòn·na s.f.: da definizione del dizionario: Persona adulta di sesso femminile". Una conferenza stampa è in programma lunedì 2 marzo 2026, alle ore 14 in Senato, presso la Sala Caduti di Nassirya.