Uisp ha organizzato la prima serata di un campionato indoor di basket 3x3 in Italia, chiamato Tip Off Basket Energee3x3. La manifestazione si è svolta nel palazzetto Komodo di Campegine e ha visto la partecipazione di diverse squadre, con partite che hanno coinvolto atleti e pubblico. L’evento, promosso in collaborazione con Energee3, ha riscosso un buon successo, con entusiasmo tra i presenti.

Buona la prima per il Tip Off Basket Energee3x3, la serata di basket organizzata da Uisp in collaborazione con Energee3 che ha acceso il palazzetto Komodo di Campegine con una serata di partite e grande entusiasmo, dentro e fuori dal campo. Sono state 12 le squadre scese in campo, protagoniste di un torneo intenso e divertente, giocato sul ritmo veloce e spettacolare del 3 contro 3. Sul campo di gioco si sono alternati appassionati di diverse età, in un clima che ha mescolato competizione e fair play, tra azioni veloci, tiri dall’arco e tanta energia. Ma più ancora del risultato sportivo, a fare la differenza è stato lo spirito della serata: socialità, condivisione e passione per la palla a spicchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Saremo i primi in Italia a organizzare un campionato indoor». Uisp ha fatto le prove: promosso il basket 3x3

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