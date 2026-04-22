Polo Universitario Agricoltura e turismo Binomio per il futuro

Un polo universitario ha avviato un progetto che unisce agricoltura di qualità e turismo sostenibile nella zona della Maremma. La strategia mira a valorizzare le risorse locali e a promuovere un modello di sviluppo basato su pratiche agricole rispettose dell’ambiente e sull’offerta di esperienze turistiche autentiche. Il focus è sull’integrazione tra le attività agricole e il settore turistico per creare nuove opportunità di crescita nella regione.