Polo Universitario Agricoltura e turismo Binomio per il futuro
Un polo universitario ha avviato un progetto che unisce agricoltura di qualità e turismo sostenibile nella zona della Maremma. La strategia mira a valorizzare le risorse locali e a promuovere un modello di sviluppo basato su pratiche agricole rispettose dell’ambiente e sull’offerta di esperienze turistiche autentiche. Il focus è sull’integrazione tra le attività agricole e il settore turistico per creare nuove opportunità di crescita nella regione.
Agricoltura di qualità e turismo sostenibile come leve strategiche per il futuro della Maremma. È questo il tema al centro dell’incontro in programma oggi alla Fondazione Polo Universitario Grossetano, nell’ambito del ciclo di conferenze dedicato al rapporto tra territorio rurale, memoria e sviluppo a 75 anni dalla riforma agraria. L’appuntamento, che prenderà il via alle 16, riunisce esperti, accademici e operatori del settore per analizzare le nuove prospettive dell’agricoltura maremmana, sempre più orientata verso modelli multifunzionali. Tra i relatori figurano rappresentanti del mondo universitario, delle associazioni di categoria e del sistema dei parchi, con interventi che spaziano dalla qualità delle produzioni al ruolo del turismo rurale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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"Agricoltura di qualità e turismo sostenibile": convegno alla Fondazione Polo universitario - x.com