Crisi respiratoria per un bimbo ma il pronto soccorso di Montecchio è chiuso | portato a Parma

Nella serata di lunedì 9 marzo, un bambino di 4 anni ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma, poiché il pronto soccorso di Montecchio era chiuso. La situazione si è verificata nel pomeriggio, quando il minore ha manifestato problemi respiratori. La sua condizione ha richiesto un intervento immediato presso una struttura ospedaliera.

