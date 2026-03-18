Bimbo morto a Napoli due medici indagati per falso nella cartella clinica

Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati a Napoli in relazione alla morte di un bambino. La Procura ha aperto un fascicolo e ha richiesto la sospensione dall’attività professionale dei medici coinvolti. L’indagine riguarda presunti falsificazioni nella cartella clinica del bambino deceduto. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento giudiziario aperto dalla procura locale.

(Adnkronos) – Morte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla professione medica. Nuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte del bambino, deceduto dopo il trapianto di cuore fallito. Due dei sette medici già iscritti nel registro degli indagati ora dovranno rispondere anche del reato di falso per alcune incongruenze emerse nella cartella clinica. Si tratta dei due chirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falsoIl cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collega Emma Bergonzoni, secondo operatore dell'équipe che ha operato il piccolo Domenico Caliendo morto dopo... Piccolo Domenico, modifiche alla cartella clinica: indagati due medici per falsoAvrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una... Contenuti utili per approfondire Bimbo morto Discussioni sull' argomento Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici; Domenico morto al Monaldi e i 186 genitori dei bimbi cardiopatici solidali con il cardiochirurgo Oppido: Chi ci giudica ignora i nostri pianti; Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli: il 18 marzo nascerà la Fondazione Domenico Caliendo. Bimbo di tre anni si sente male, morto durante il trasporto in ospedale. Tragedia a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. - facebook.com facebook Il fratellino del bimbo morto a Pessione rimane dai nonni x.com