addio al bimbo trapiantato medici indagati per omicidio colposo

Domenico, il bambino di due anni con un cuore danneggiato, è deceduto dopo aver ricevuto un trapianto. La causa del decesso sembra essere legata a complicazioni legate all’intervento. I medici coinvolti nell’operazione sono stati ascoltati come testimoni in un’indagine avviata per chiarire le ragioni del tragico risultato. La famiglia del piccolo si trova ora in lutto, mentre le autorità continuano a verificare i dettagli dell’accaduto.

Le sue condizioni erano peggiorate nelle scorse ore e all’alba all’ospedale Monaldi era arrivato anche il cardinale, don Mimmo Battaglia, che gli ha somministrato l’estrema unzione e ha pregato vicino ai genitori. Il decesso è avvenuto alle 9:20 di sabato. I sei sanitari indagati adesso dovranno rispondere di omicidio colposo. Il muscolo cardiaco sarà posto sotto sequestro in vista degli accertamenti medici, gli inquirenti hanno sequestrato la salma. Il premier Meloni ha espresso il suo cordoglio. Come ha riferito l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi, i funerali di Domenico si terranno tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Morte bimbo con cuore “bruciato”, 6 medici “indagati per omicidio colposo”, madre di Domenico: “Giustizia”, funerali giovedì o venerdìDomenico ha perso la vita a causa di un cuore gravemente danneggiato, che ha provocato il suo decesso.

Napoli, bimbo trapiantato con cuore danneggiato: l'inchiesta per omicidio colposoA Napoli, il decesso di un bambino con un cuore gravemente danneggiato ha portato all'apertura di due indagini: una penale e una interna all’ospedale Monaldi.

