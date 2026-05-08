Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre

Un bambino di sei anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto in un piazzale della zona industriale di Sedico. Il bambino è stato schiacciato da un muletto condotto dal padre, in un'area dove si trovava un'azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

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La tragedia è avvenuta nel piazzale di un’azienda di famiglia a Sedico. Inutili i soccorsi arrivati anche con l’elicottero Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un'azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da mulettoL'Aquila - Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caduta da un ramo all’altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni; Bimba di Catanzaro, il Gaslini: Condizioni soddisfacenti, presto fuori dalla terapia intensiva; VIDEO | Tragedia Catanzaro, come sta la piccola sopravvissuta: Condizioni cliniche soddisfacenti; Bimbo morto a 6 mesi: aperta un’inchiesta. Bimbo di 6 anni muore schiacciato dal muletto guidato dal padreUna tragedia immensa quella che è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, nella zona industriale di Sedico dove un bambino di appena 6 anni, Lucas De March, ha ... ilgazzettino.it Bimbo di 6 anni travolto e ucciso da un muletto nel piazzale dell’azienda di famiglia: alla guida c’era il papàUn bambino di sei anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, nel piazzale ... leggo.it Mohammed al-Sousi, il bimbo di 10 anni malnutrito vive senza cure in una tenda a Gaza City dopo la morte del padre in un raid israeliano - GALLERY x.com E’ successo nella mattinata di ieri, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile ha notato il bimbo vagare lungo la statale 26, a Montjovet. E’ stato poi riaccompagnato a casa dai militari. Leggi l’articolo di @chris_diemoz con il link in bio. - facebook.com facebook