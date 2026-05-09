Durante il recente Hit Me Hard And Soft Tour, alcuni fan sono stati criticati per aver ripreso i concerti con il cellulare. Billie Eilish ha commentato questa situazione, affermando che per alcuni spettatori filmare ai concerti rappresenta un modo per sentirsi più vicini all’evento e mantenere una connessione con la musica e gli altri presenti. La cantante ha così difeso le scelte di chi preferisce condividere l’esperienza attraverso le riprese.

Billie Eilish ha preso le difese dei suoi fan, a seguito delle critiche arrivate nei confronti del pubblico durante i concerti dell’ultimo Hit Me Hard And Soft Tour. Il pubblico della popstar di Los Angeles è stato messo alla gogna per aver ripreso copiosamente le tappe del tour: a fronte di queste osservazioni, è intervenuta la voce di Bad Guy, anche a seguito delle polemiche scatenatesi dopo l’esibizione di Sabrina Carpenter e Madonna dello scorso mese al Coachella. In un video diventato virale, si potevano vedere centinaia di partecipanti al festival rimanere immobili a riprendere le due artiste su Like A Prayer. Sui social media è emersa una forte reazione negativa con tanto di editoriale pubblicato da Consequence intitolato: “Not a Soul Was Dancing to Sabrina Carpenter and Madonna at Coachella”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish difende i fan che riprendono i concerti: “Filmare ci mantiene connessi”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Billie Eilish pubblica foto e video da fan di Justin Bieber dopo la dedica a sorpresa al CoachellaFra le immagini postate, una in costume da ballerina tempestato di paillettes arcobaleno, nella camera dalle pareti ricoperte di poster di Justin...

Justin Bieber fa salire sul palco del Coachella Billie Eilish, sua fan da sempre: è la chiusura di un cerchioÈ possibile essere una superstar amata a livello globale, detentrice di Grammy Awards e di ben due Oscar, e rimanere comunque la più genuina delle...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Billie Eilish difende i fan che filmano i concerti: È parte della cultura digitale; Billie Elish difende i fan che filmano i concerti con lo smartphone: È parte della cultura digitale; Billie Eilish vista in concerto, nei camerini e nel backstage come mai prima (grazie a James Cameron di Titanic); Billie Eilish difende i fan con il telefono ai concerti: È la nostra cultura, e riapre il dibattito più acceso della musica live.

Billie Eilish difende i fan che riprendono i concerti: Filmare ci mantiene connessiBillie Eilish ha preso le difese dei suoi fan, a seguito delle critiche arrivate ... msn.com

Billie Elish difende i fan che filmano i concerti con lo smartphone: È parte della cultura digitaleNel pieno della promozione di Hit Me Hard And Soft – The Tour, il film-concerto in 3D realizzato insieme a James Cameron, Billie Eilish è .. ondarock.it

Top10 8/5/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 €1490086 2 MICHAEL 621363 3 MORTAL KOMBAT II 83278 4 BILLIE EILISH 68353 5 PECORE SOTTO COPERTURA 30905 6 ILLUSIONE 17684 7 L'AMORE STA BENE... 16466 8 SUP x.com

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft ottiene un A su CinemaScore reddit