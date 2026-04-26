Billie Eilish pubblica foto e video da fan di Justin Bieber dopo la dedica a sorpresa al Coachella

Dopo la sorpresa sul palco al Coachella, una cantante ha condiviso sui social foto e video che la ritraggono insieme a un noto cantante. Tra gli scatti, c’è una immagini in costume da ballerina con paillettes colorate. I contenuti mostrano momenti di incontro tra i due artisti, senza ulteriori dettagli o commenti sulla situazione. Le immagini sono state pubblicate sui profili ufficiali e hanno attirato l'attenzione dei fan.

Fra le immagini postate, una in costume da ballerina tempestato di paillettes arcobaleno, nella camera dalle pareti ricoperte di poster di Justin Bieber, e una in cui indossa la t-shirt del cantante, fino ad arrivare a un video in cui balla sulle note di Confident.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Billie Eilish pubblica foto e video da fan di Justin Bieber dopo la dedica a sorpresa al Coachella Notizie correlate Justin Bieber fa salire sul palco del Coachella Billie Eilish, sua fan da sempre: è la chiusura di un cerchioÈ possibile essere una superstar amata a livello globale, detentrice di Grammy Awards e di ben due Oscar, e rimanere comunque la più genuina delle... Coachella 2026, Justin Bieber a sorpresa porta sul palco Billie EilishJustin Bieber durante il suo concerto al Coachella ha portato sul palco Billie Eilish, sua grande fan a cui ha dedicato il brano ‘One Less Lonely... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Justin Bieber canta One Less Lonely Girl per Billie Eilish al Coachella e commuove i fan; Billie Eilish pubblica foto epiche di Justin Bieber da fangirl; Lo stratega repubblicano chiede alla FDA di reprimere i vaporizzatori cinesi illeciti; 17esimo accordo farmaceutico dall’autunno. Billie Eilish pubblica foto e video da fan di Justin Bieber dopo la dedica a sorpresa al CoachellaFra le immagini postate, una in costume da ballerina tempestato di paillettes arcobaleno, nella camera dalle pareti ricoperte di poster di Justin Bieber, e una in cui indossa la t-shirt del cantante, ... vanityfair.it Billie Eilish insieme a Justin Bieber al Coachella: il sogno diventa realtàBillie Eilish Justin Bieber Coachella emoziona i fan: da Belieber a protagonista sul palco. Scopri il momento più iconico del festival 2026. rumors.it Billie Eilish torna con un’esperienza live da collezione. Registrato durante il suo tour sold-out, HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE) arriva in una speciale stampa su vinile riciclato al 100%, con colorazioni uniche e inserto lenticolare. In più, acquistand - facebook.com facebook Hailey parla di Billie Eilish come la “One Less Lonely Girl” di Justin Bieber al Coachella: “Lo amiamo tantissimo entrambi e ho pensato che sarebbe stato qualcosa di davvero bello da far accadere al festival, visto che si sono conosciuti lì. Ho pensato a quest x.com