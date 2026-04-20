Al festival musicale Coachella, Justin Bieber ha portato sul palco Billie Eilish, cantante molto apprezzata e fan di lunga data. La sessione si è conclusa con questa collaborazione, attirando l’attenzione dei presenti. Bieber, artista internazionale con numerosi premi, ha condiviso con Eilish un momento che ha catturato l’interesse dei media e del pubblico presente. La presenza della giovane cantante sul palco ha fatto notizia, suscitando discussioni tra gli appassionati di musica.

È possibile essere una superstar amata a livello globale, detentrice di Grammy Awards e di ben due Oscar, e rimanere comunque la più genuina delle fan? A quanto pare sì, come dimostra il toccante momento che ha visto protagonisti Justin Bieber, al suo secondo weekend come headliner del Coachella, e una emozionatissima Billie Eilish, nelle inedite vesti di belieber. Billie Eilish e il suo “full circle moment” con Justin Bieber. Billie Eilish e Justin Bieber al Coachella 2026 Durante il suo set, il cantante canadese ha infatti deciso di tenere fede a una sua vecchia tradizione: selezionare una ragazza dal pubblico, farla salire sul palco e dedicarle la sua hit del 2009 One Less Lonely Girl.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber fa salire sul palco del Coachella Billie Eilish, sua fan da sempre: è la chiusura di un cerchio

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