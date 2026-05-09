A Venezia, durante la Biennale, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con tafferugli e l’intervento della polizia. Sono stati chiusi venti padiglioni, tra cui alcuni contrassegnati su una mappa come appartenenti a Paesi amici di Israele. La situazione ha portato a momenti di tensione nel corso dell’evento, che ha visto anche la presenza di manifestazioni e polemiche.

VENEZIA - Avevano preparato anche una “guida alla complicità”, con l’elenco dei padiglioni dei Paesi “amici” di Israele segnati in rosso. “Boicotta il padiglione del genocidio” è stato, sin dal mattino, lo slogan ripetuto e scritto ovunque, invitando tutti alla manifestazione del pomeriggio. Tutto questo mentre alcuni Padiglioni risultavano chiusi per sciopero (quello dei Cobas per denunciare lo sfruttamento dei lavoratori e quello politico anti Israele) e mentre la cerimonia inaugurale dell’esposizione di Tel Aviv, all’Arsenale, era blindatissima. Il corteo – 3000 manifestanti a sentire gli organizzatori, la metà per la Questura – è finito con gli immancabili scontri: spinte, manganellate, anche feriti e contusi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, scontri e scioperi: tafferugli con la polizia e 20 padiglioni chiusi

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Temi più discussi: Biennale, scontri e scioperi: tafferugli con la polizia e 20 padiglioni chiusi; Biennale Venezia, scontri polizia-manifestanti a corteo contro Israele; Biennale di Venezia | sciopero e scontri per il boicottaggio di Israele.

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